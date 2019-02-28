Водитель-разбойник в Хабаровске довез пассажира до дома и напал на него

СЕГОДНЯ 06:19 2019-02-28T06:19:59+03:00

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На скамье подсудимых оказался хабаровский водитель, которого угораздило напасть на своего же пассажира. Мужчина поймал на улице авто, чтобы доехать из увеселительного заведения до дома. Подвыпившего горожанина ничего не настораживало, да и повода для этого не было. Однако закончилась эта поездка для него весьма печально.

- Хабаровчанин доехал до дома, рассчитался и вышел из машины. Он направился к подъезду, но практически у двери на него напали, ударили по голове, забрали деньги телефон и обручальное кольцо. Заявитель оценил ущерб в 350 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Позже выяснилось, что план действий созрел у 27-летнего фигуранта, когда он в момент оплаты увидел у потерпевшего в кошельке пачку денег. Позже из похищенного у него нашли при обыске телефон и 77 тысяч рублей. Кольцо молодой человек успел продать. За свой проступок он отправится в тюрьму на семь лет. По решению суда наказание водитель будет отбывать в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU