Водитель-разбойник в Хабаровске довез пассажира до дома и напал на него
На скамье подсудимых оказался хабаровский водитель, которого угораздило напасть на своего же пассажира. Мужчина поймал на улице авто, чтобы доехать из увеселительного заведения до дома. Подвыпившего горожанина ничего не настораживало, да и повода для этого не было. Однако закончилась эта поездка для него весьма печально.
- Хабаровчанин доехал до дома, рассчитался и вышел из машины. Он направился к подъезду, но практически у двери на него напали, ударили по голове, забрали деньги телефон и обручальное кольцо. Заявитель оценил ущерб в 350 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.
Позже выяснилось, что план действий созрел у 27-летнего фигуранта, когда он в момент оплаты увидел у потерпевшего в кошельке пачку денег. Позже из похищенного у него нашли при обыске телефон и 77 тысяч рублей. Кольцо молодой человек успел продать. За свой проступок он отправится в тюрьму на семь лет. По решению суда наказание водитель будет отбывать в колонии строгого режима.
ИСТОЧНИК KP.RU