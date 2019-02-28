Девочки, пропавшие в Биробиджане, нашлись в Хабаровске

СЕГОДНЯ 06:55 2019-02-28T06:55:53+03:00

Подростки объяснили, что в краевую столицу отправились, потому что им было скучно

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Пропавших в Биробиджане Екатерину Семина и Екатерину Босак нашли в Хабаровске. Девочки, как ни в чем не бывало, прогуливались по одному из торговых центров краевой столицы и не догадывались, что их разыскивают.

- О подростках сообщили неравнодушные граждане, которые увидели сообщение об их исчезновении. Звонок поступил утром в 10:00, волонтеры поискового отряда срочно выехали на место. Чуть позже о «потеряшках» сообщили в полицию Хабаровска и Биробиджана, согласовали дальнейшие действия и доставили девочек в областную столицу, - прокомментировали в ПСО «Амур-Поиск».

Подростки пояснили, что в Биробиджане скучно, а Хабаровск город большой и интересный. Вот они и отправились в небольшое путешествие. По дороге в соседний регион волонтеры поискового отряда перехватили еще трех несовершеннолетних беглецов. Юноши тоже отправились в Хабаровск, но, в отличие от девушек, до своей цели не добрались.

ИСТОЧНИК KP.RU