В Хабаровске стартуют одновременно несколько выставок

СЕГОДНЯ 07:19 2019-02-28T07:19:35+03:00

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В Манеже стадиона имени В.И. Ленина в Хабаровске стартуют сразу несколько выставок. Одна из них «ДальПищеПром-2019», отражает основные тенденции развития пищевой и перерабатывающей отраслей в регионе и на всем Дальнем Востоке.

Также пройдет специализированная выставка «Коттедж. Загородный дом – 2019», посвященная строительству и благоустройству загородного дома, приусадебной территории и участков. Среди участников более 100 компаний из разных регионов России. Дачников приглашают на специальный проект «6 соток - дачный сезон». Его цель - помочь людям вырастить на своей земле достойный урожай, используя товары и услуги, представленные российскими компаниями.

На выставке «Наука. Образование. Молодежная политика» представят образовательный потенциал города и края. Во время мероприятия обсудят актуальные вопросы образования и науки, реализацию приоритетных проектов в сфере образования и молодежную политику. Кроме того, у посетителей будет прекрасная возможность стать участником семейного проекта и подобрать что-нибудь полезное своим близким.

Жителей и гостей Хабаровска ждут на весенних выставках в легкоатлетическом манеже стадиона имени Ленина с 28 февраля по 3 марта. Среди участников газета «Комсомольская правда», которая представит свои лучшие коллекции. Приглашаем всех на наше экспоместо.

ИСТОЧНИК KP.RU