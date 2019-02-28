В Хабаровском крае количество проверок бизнесменов сократилось на треть

СЕГОДНЯ 07:47 2019-02-28T07:47:07+03:00

Регион второй год в лидерах по снижению административных барьеров

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В Хабаровском крае снижается количество барьеров, препятствующих развитию предпринимательства. К такому выводу пришли эксперты главного контрольного управления губернатора и правительства края. В регионе достигли высоких показателей, влияющих на улучшение инвестиционного климата за счет внедрения целевой модели совершенствования контрольно-надзорной деятельности.

Как сообщили в пресс-службе правительства края, регион вошел в ТОП-10 рейтинга, составленного Министерством экономического развития России. В число отличившихся также вошли Сахалинская область и Камчатка. К слову, Хабаровский край по уровню снижения административных барьеров в лидерах уже на протяжении двух лет. Количество проверок, осуществляемых органами контроля и надзора, в регионе сократилось в среднем на треть.

Напомним, Президент России Владимир Путин, выступая с посланием 20 февраля этого года, призвал отказаться от любых барьеров, ограничивающих деятельность отечественного бизнеса. Он также предложил пересмотреть правовую базу контрольно-надзорной деятельности, сохранив к 2021 году только те документы, которые отвечают современным требованиям и исключив устаревшие и противоречивые нормы.

ИСТОЧНИК KP.RU