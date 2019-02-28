СЕГОДНЯ 08:41 2019-02-28T08:41:07+03:00

Еще три семьи в Хабаровском крае получили памятные знаки «За супружеское долголетие» ФОТО: Комитет по делам ЗАГС и архивов правительства Хабаровского края

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В Николаевском районе поздравили еще три семьи, которые прожили в законном браке 50 лет и больше. Супругов, которые десятки лет назад нашли друг друга и больше не расставались, наградили памятными знаками «За супружеское долголетие».

- Поздравить семейные пары пришла заместитель главы администрации района по социальным вопросам Еремина Светлана Владимировна. Кроме памятных знаков она вручила супругам приветственные адреса от имени губернатора Хабаровского края. Среди свадебных юбиляров семьи Дворниковых и Зеленковских, чей «свадебный стаж» 55 лет и семья Шляпниковых, отметивших 50-летие совместной жизни, - рассказали в комитете по делам ЗАГС и архивов правительства Хабаровского края.

Отметим, что памятный знак «За супружеское долголетие» получат почти 70 свадебных юбиляров из 14 районов региона. Ранее уже поздравили супругов из Амурского района - семью Черновых из Амурска, которые прожили в законном браке 60 лет, и семью Востриковых, которые вместе 50 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU