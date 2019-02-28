2019-02-28T08:12:02+03:00
Общество

Вице-консул Генконсульства Японии увидел, как ловят корюшку в Николаевском районе

Для Мородоми Минабу организовали экскурсию в село Иннокентьевка
Ольга КИВА
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Вице-консул Генконсульства Японии увидел, как ловят корюшку в Николаевском районе ФОТО: Администрация Николаевского муниципального районаВице-консул Генконсульства Японии увидел, как ловят корюшку в Николаевском районе ФОТО: Администрация Николаевского муниципального района
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Николаевский район почтил своим присутствие вице-консул Генконсульства Японии в Хабаровске Мородоми Минабу. Дипломат в первый же день своего визита встретился с главой районной администрации Анатолием Леоновым. Представитель местной власти презентовал гостю культурное и социально-экономическое состояние Нижнеамурья

- Господин Мородоми высоко оценил потенциал района, выразил желание, чтобы представители бизнеса из его государства сотрудничали с российскими организациями. В частности он заинтересовался возможностями, которые предоставляют в рамках ТОСЭР, - рассказали в администрации Николаевского района.

Во время своего визита вице-консул также посетил краеведческий музей. Во время культурной программы он выразил заинтересованность в плане развития туризма. Также для гостя организовали экскурсию на рыбодобывающее предприятие, расположенное в селе Иннокентьевка. Здесь дипломат своими глазами увидел производственный процесс по ловле корюшки. На следующий день Господин Мородоми посетил месторождение золота «Полянка».

ИСТОЧНИК KP.RU

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