Сергей Фургал после личного приема взял три обращения под личный контроль

СЕГОДНЯ 09:11 2019-02-28T09:11:49+03:00

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Сергей Фургал, губернатор Хабаровского края провел личный прием, после которого три обращения взял под свой контроль. Одно из них касалось обеспечения жильем медицинских работников.

- Глава региона уже поручил профильным министерствам разобраться в ситуации и посмотреть, что можно предложить заявителям. Кроме того, в регионе стартует пилотный проект по строительству молодежного жилищного кооператива. Строить его будут вместе и государство, и молодежь. Первая сторона выделит землю и коммуникации, поможет с инфраструктурой, вторая сторона вложит деньги в строительство. Ожидается, что стоимость квадратного метра будет относительно невысокой. Глава региона предложил разбить эту программу на две категории - для молодых людей до 35 лет и для представителей социальной категории, - рассказали в пресс-службе правительства края.

Второе обращение касается реализации проекта по строительству речного порта в Хабаровске для перевалки зерновых грузов. Заявитель также спросил о развитии растениеводческого бизнеса на юге края. Еще одна посетительница, попавшая на личный прием, спросила у губернатора насчет замены труб горячего водоснабжения в многоквартирном доме по улице Ворошилова. Она рассказала, что материалы изношены более чем на 30 процентов. Сергей Фургал поручил министерству ЖКХ края оказать консультативную помощь в решении вопроса.

ИСТОЧНИК KP.RU