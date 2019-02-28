Сергей Фургал после личного приема взял три обращения под личный контроль
Сергей Фургал, губернатор Хабаровского края провел личный прием, после которого три обращения взял под свой контроль. Одно из них касалось обеспечения жильем медицинских работников.
- Глава региона уже поручил профильным министерствам разобраться в ситуации и посмотреть, что можно предложить заявителям. Кроме того, в регионе стартует пилотный проект по строительству молодежного жилищного кооператива. Строить его будут вместе и государство, и молодежь. Первая сторона выделит землю и коммуникации, поможет с инфраструктурой, вторая сторона вложит деньги в строительство. Ожидается, что стоимость квадратного метра будет относительно невысокой. Глава региона предложил разбить эту программу на две категории - для молодых людей до 35 лет и для представителей социальной категории, - рассказали в пресс-службе правительства края.
Второе обращение касается реализации проекта по строительству речного порта в Хабаровске для перевалки зерновых грузов. Заявитель также спросил о развитии растениеводческого бизнеса на юге края. Еще одна посетительница, попавшая на личный прием, спросила у губернатора насчет замены труб горячего водоснабжения в многоквартирном доме по улице Ворошилова. Она рассказала, что материалы изношены более чем на 30 процентов. Сергей Фургал поручил министерству ЖКХ края оказать консультативную помощь в решении вопроса.
ИСТОЧНИК KP.RU