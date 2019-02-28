Наркоторговка в Хабаровском крае продала полицейскому табак, пропитанный гашишным маслом

СЕГОДНЯ 09:40 2019-02-28T09:40:51+03:00

Еще два свертка с товаром нашли у нее дома при обыске

Изменить размер текста: A A

В Хабаровском крае осудили жительницу Бикина, которая торговала табаком, пропитанным гашишным маслом. В свои 55 лет женщина не нашла другого способа заработать но ее «черный» бизнес процветал недолго и закончился на «контрольной закупке». Подставной полицейский купил у фигурантки наркотик, а после она давала показания.

- Женщина продала тогда запрещенное вещество общим весом 3,639 граммов, что расценивается, как значительный размер. Позже при обыске в квартире горожанки нашли и изъяли еще два свертка с аналогичным наркотическим средством, - прокомментировали в пресс-службе краевой прокуратуры.

На суде женщина свою вину признала частично, доказательства же уличали ее полностью. В итоге хабаровчанку признали виновной и приговорили ее к шести с половиной годам лишения свободы. Наказание горожанка будет отбывать в исправительной колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU