В Хабаровске на четверть увеличилось количество несчастных случаев на производстве

СЕГОДНЯ 13:14 2019-02-28T13:14:12+03:00

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Количество несчастных случаев увеличилось в Хабаровске на 25 процентов по сравнению с предыдущим годом. Такой печальный вывод сделали эксперты после проведенного анализа. Почему так происходит и что нужно делать, обсудили на заседании комиссии по охране труда.

- Среди основных причин гибели людей на производстве халатное отношение к технике безопасности и экономия руководителей на покупке средств индивидуальной защиты для сотрудников,- прокомментировал Виктор Пьяных, заведующий сектором охраны труда администрации Хабаровска.

На данный момент в краевой столице уже предпринимают меры по обеспечению достойных условий труда. Так, в городе внедряют программу «Нулевого травматизма». Среди ее участников 436 предприятий. Кроме того, активно ведут работу с руководителями. Им разъясняют нюансы по охране труда. Также в Хабаровске проводят курсы повышения квалификации, где обучились уже семь с половиной тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU