2019-02-28T12:05:30+03:00
Общество

Должников в Биробиджане наказали отключением горячей воды

Энергетики надеются, что эта крайняя мера заставит людей платить за оказанные услуги
Ольга КИВА
Поделиться:
Должников в Биробиджане наказали отключением горячей водыДолжников в Биробиджане наказали отключением горячей водыФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Жителям Биробиджана отключают горячую воду, но вовсе не из-за коммунальных аварий. Энергетики так поступают в рамках закона с теми, кто накопил долги больше двух месячных размеров платы за тепло и горячую воду. В общей сложности задолженность населения по теплу и ГВС в Биробиджане сегодня составляет около 400 миллионов рублей.

- Мы вынуждены прибегать к жестким мерам. Отключение горячей воды – это последняя возможность достучаться до потребителей, которые никак не реагируют на уведомления о наличии задолженности и предложения заключить соглашение о реструктуризации долга, - рассказал Николай Лысенко, директор Биробиджанской ТЭЦ.

Жителям области, у которых имеются долги за потребленное тепло и горячую воду, напоминают, что можно заключить договор о выплате долга в рассрочку. Для этого нужно обратиться в отдел по работе с дебиторской задолженностью филиала ПАО «ДЭК»-«Энергосбыт ЕАО». Адрес: Биробиджан, проспект 60-летия СССР, 22А, телефон – 8-800-100-37-77.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Юные жители Хабаровска смогут «высадиться на Марс»
В Хабаровске на четверть увеличилось количество несчастных случаев на производстве
Спортсмены из Хабаровского края завоевали 19 медалей на чемпионате по спортивному ориентированию
Пожилому «черному» лесорубу в Хабаровском крае не дали поживиться
Парк «Динамо» в Хабаровске будут реконструировать по-новому
Наркоторговка в Хабаровском крае продала полицейскому табак, пропитанный гашишным маслом
Сергей Фургал после личного приема взял три обращения под личный контроль
Еще три семьи в Хабаровском крае получили памятные знаки «За супружеское долголетие»
Вице-консул Генконсульства Японии увидел, как ловят корюшку в Николаевском районе
В Хабаровском крае количество проверок бизнесменов сократилось на треть
В Хабаровске стартуют одновременно несколько выставок
Девочки, пропавшие в Биробиджане, нашлись в Хабаровске
Водитель-разбойник в Хабаровске довез пассажира до дома и напал на него
Матч «СКА-Нефтяник» - «Динамо», 27 февраля: хабаровчане одержали 900-ю победу в чемпионатах страны
От Хабаровского края отправили официальное письмо в провинцию Хэйлунцзян по поводу густого дыма