Должников в Биробиджане наказали отключением горячей воды

СЕГОДНЯ 12:05 2019-02-28T12:05:30+03:00

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Жителям Биробиджана отключают горячую воду, но вовсе не из-за коммунальных аварий. Энергетики так поступают в рамках закона с теми, кто накопил долги больше двух месячных размеров платы за тепло и горячую воду. В общей сложности задолженность населения по теплу и ГВС в Биробиджане сегодня составляет около 400 миллионов рублей.

- Мы вынуждены прибегать к жестким мерам. Отключение горячей воды – это последняя возможность достучаться до потребителей, которые никак не реагируют на уведомления о наличии задолженности и предложения заключить соглашение о реструктуризации долга, - рассказал Николай Лысенко, директор Биробиджанской ТЭЦ.

Жителям области, у которых имеются долги за потребленное тепло и горячую воду, напоминают, что можно заключить договор о выплате долга в рассрочку. Для этого нужно обратиться в отдел по работе с дебиторской задолженностью филиала ПАО «ДЭК»-«Энергосбыт ЕАО». Адрес: Биробиджан, проспект 60-летия СССР, 22А, телефон – 8-800-100-37-77.

ИСТОЧНИК KP.RU