2019-02-28T11:31:05+03:00
Спорт

Спортсмены из Хабаровского края завоевали 19 медалей на чемпионате по спортивному ориентированию

В активе «золото», «серебро и «бронза»
Ольга КИВА
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Спортсмены из Хабаровского края завоевали 19 медалей на чемпионате по спортивному ориентированиюСпортсмены из Хабаровского края завоевали 19 медалей на чемпионате по спортивному ориентированиюФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Спортсмены из Хабаровского края завоевали 19 медалей на чемпионате и первенстве России по спортивному ориентированию. Все представители региона молодцы. В гонке с общего старта наилучший результат показал Максим Трифоненков. Он же завоевал «бронзу» в лыжной гонке-комбинации. Анастасия Кравченко завоевала бронзовую медаль, Алена Трапезникова – две серебряные. Также женская сборная заняла второе место в эстафете.

Как отметили в пресс-службе правительства края, награды достались Сергею Горланову и Артуру Плеханову. Первый завоевал два «серебра», второй – «бронзу» на первенстве России среди спортсменов до 14 лет в гонке с общего старта. Среди девушек в возрасте до 17 лет сборная края завоевала бронзовую медаль в эстафете. Кроме того, Мария Воробьёва стала обладательницей двух золотых и одной серебряной медали первенства России.

Среди спортсменок в возрасте до 20 лет в первенстве России в гонке с общего страта победила Александра Трегубец. Она же взяла «бронзу» в лыжной гонке по маркированной трассе. Помимо этого, юниорская сборная региона стала серебряным призёром соревнований в эстафете, Сергей Митяков и Максим Жилин завоевали серебряные медали, Николай Таран стал бронзовых призёром в личном зачете.

ИСТОЧНИК KP.RU

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