Пожилому «черному» лесорубу в Хабаровском крае не дали поживиться

СЕГОДНЯ 11:04 2019-02-28T11:04:55+03:00

Мужчину задержали с лиственницами и березами, которые он срубил, не имея на то разрешение

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В Комсомольском районе задержали 60-летнего расхитителя леса. Мужчина вез на грузовике лиственницы и березы, когда попал в поле зрения полицейских. У него спросили про разрешение на вырубку, но получить документы от него не смогли – их просто не было.

- По предварительной информации, фигуранта задержали в районе поселка Хурба. Подозреваемый пояснил, что собирался использовать деревья в личных целях. Ущерб от действий «черного» лесоруба оценили в 48 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Незаконная рубка деревьев». Пока идет расследование этого инцидента, мужчину отпустили на свободу, предварительно взяв с него обязательство о явке. Если в суде удастся доказать вину задержанного, то он может угодить в тюрьму на срок до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU