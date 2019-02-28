2019-02-28T13:21:57+03:00
Общество

Юные жители Хабаровска смогут «высадиться на Марс»

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Юные жители Хабаровска смогут «высадиться на Марс»Юные жители Хабаровска смогут «высадиться на Марс»
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У жителей Хабаровска больше не будет вопросов, куда пойти с ребенком в выходные. До 10 марта в ТЦ «Али Восток» открыт первый в России космический парк приключений для всей семьи – «Космодрайв».

Пройдите космическую подготовку за пару часов и летите к звездам вместе с детьми. В «Космодрайве» даже самые маленькие посетители познакомятся с миром космических технологий. В парке исполнятся мечты о полете на Луну, прогулке по Марсу и Юпитеру. И это только начало.

Хотите порадовать ребенка и увлечь его темой космоса? Все приключения «Космодрайва» связаны с научными фактами: законами гравитации, жизнью на Международной космической станции и особенностями планет Солнечной системы. Подробнее читайте здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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