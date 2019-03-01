На «Продуктовую мафию» в Хабаровске посмотрели казахские школьники на расстоянии

СЕГОДНЯ 02:16 2019-03-01T02:16:50+03:00

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Школьники из Хабаровска и Казахстана смогли пообщаться друг с другом во время международного телемоста насчет правильного питания. Первоклассники из краевой столицы рассказывали о своем городе, увлечениях и семейных традициях питания, но не на словах, а в игровой форме. Для сверстников из Астаны и Алма-Аты они показали мини-спектакль «Продуктовая мафия».

- Задумка этой постановки проста - на прилавках магазинов много сладостей в красивых упаковках, мимо которых дети не могут пройти. А ведь никто из них никогда не задумывался, что скрывается под яркими фантиками, какой вред наносит организму чрезмерное употребление сладостей. В ответ казахские школьники показали свой спектакль «Айболит» и в стихотворной форме рассказали про витамины, - прокомментировали в министерстве образования и науки края.

Напомним, проект «Разговор о правильном питании» запустили в регионе в 2013 году. Мероприятие проводят в рамках классных часов, факультативов и кружков. Участвовать в нем могут воспитанники школ, детских садов, учреждений дополнительного образования, интернатов и детских домов.

Задача проекта - развитие представлений о правильном питании, формирование полезных навыков и привычек, ответственного отношения к своему здоровью, представлений о народных традициях, связанных с питанием. Также мероприятие направлено на просвещение родителей в вопросах рационального питания детей.

ИСТОЧНИК KP.RU