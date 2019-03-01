Лжесобственник в Комсомольске устроил почти идеальную квартирную аферу

СЕГОДНЯ 02:40 2019-03-01T02:40:06+03:00

Изменить размер текста: A A

В Комсомольске-на-Амуре осудили двух мужчин, которых уличили в мошенничестве при продаже квартиры. Один из подельников размышлял так – хозяин умер, родственников нет, значит, ничего не мешает поживиться за счет чужих квадратных метров. Чтобы осуществить свой злодейский план он решил привлечь еще и приятеля.

- Осужденный получил обманным путем паспорт умершего, а потом вклеил в документ фотографию своего знакомого, который согласился выступить в качестве продавца квартиры. Приятель от имени почившего собственника подписал договор купли-продажи и другие документы, а первый аферист предоставили их в МФЦ для регистрации сделки. Жилье продали за один миллион 450 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры.

Оба фигуранта признали свою вину. Каждого из них проговорили к трем годам лишения свободы условно и обязали заплатить штрафы в 50 тысяч и 100 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу.

Сейчас в суде рассматривают гражданское дело о признании сделки купли-продажи недействительной.

ИСТОЧНИК KP.RU