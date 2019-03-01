Ненастоящий внук обнулили счет чужой бабушки на Камчатке

СЕГОДНЯ 03:13 2019-03-01T03:13:09+03:00

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Телефонный аферист сумел поживиться за счет пенсионерки. Якобы внук позвонил 67-летней женщине с неизвестного номера и рассказал, что номер ему пришлось поменять телефон из-за проблем, которые у него появились. Бабушка поверила, потому что голос мошенника был очень похож на голос ее настоящего родственника, который перебрался из Усть-Большерецкого района в Петропавловск-Камчатский.

- Пенсионерка и лжевнук какое-то время регулярно общались по телефону. Через несколько недель аферист попросил бабушку подключить к его номеру телефона мобильный банк. Ничего не подозревающая пенсионерка согласилась и под руководством «внука» справилась с этой задачей. Позже псевдородственник спросил у бабушки, можно ли снять несколько тысяч рублей? Пенсионерка не возражала, - рассказали в пресс-службе прокуратуры края.

В последствии пожилая женщина обнаружила, что на ее счете не осталось денег совсем, а номер, с которого ей звонили, был вне зоны доступа. Заявительница позвонила по старому номеру, услышала голос настоящего внука и поняла, что она стала жертвой мошенников. Сумма причиненного ущерба составила 32 тысячи рублей.

Уголовное дело по этому происшествию уже возбудили. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU