Для хабаровских школьников провели необычный «Урок цифры»

СЕГОДНЯ 03:35 2019-03-01T03:35:53+03:00

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В Хабаровском крае для школьников устроили необычный «Урок цифры». Мероприятие для ребят прошло вчера, 28 февраля. Интерактивные занятия помогают ребятам разобраться в принципах и особенностях работы искусственного интеллекта, а также проверить полученные знания о машинном обучении на практике. Для этого задействуют тренажеры и графический стимулятор.

- Ребята «учили» робота трудиться в зоопарке. Они работали с данными, чтобы механизм мог отличить животных друг от друга и правильно их кормить. Игровая форма занятий вовлекла ребят в решение этой задачи. По итогам урока все участники получили сертификаты, - рассказали в краевом министерстве образования.

Напомним, «Урок цифры» в 2018 году провели в 260 школах края. Участие в этих мероприятиях приняли 11 тысяч ребят. В этом году планируют проводить такие уроки до мая раз в месяц. Каждый из них будет посвящен развитию направлений цифровой экономики - искусственный интеллект, машинное обучение, нейросети, управление проектами, безопасность в интернете.

ИСТОЧНИК KP.RU