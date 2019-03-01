Хабаровчан просят помочь в строительстве мемориального парка в Южной Осетии

СЕГОДНЯ 04:06 2019-03-01T04:06:42+03:00

Среди погибших в боях 2008 года были и дальневосточники

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В Южной Осетии планируют построить мемориальный парк российским воинам-миротворцам, которые в 2008 году защищали мирное осетинское население от нападавших грузинский войск. Реализовать задуманное получится, если соберут нужную сумму. Сбор денег организовал Международный благотворительный фонд «Верность». Он находится в Алании, адрес - улица Карла Маркса, дом 91.

- Хабаровчан просят поучаствовать в строительстве мемориального комплекса. Пожертвования принимают от организаций и частных лиц. Со своей стороны фонд готов предоставить проектно-сметную документацию объекта и всю интересующую информацию. Отметим, что в числе 55 российских солдат и офицеров, погибших в тех боях, есть и дальневосточники, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

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Более подробна информация на сайте администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU