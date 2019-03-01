Смертность на пожарах в Хабаровском крае сократят с помощью датчиков

СЕГОДНЯ 04:25 2019-03-01T04:25:40+03:00

Изменить размер текста: A A

В Хабаровском крае обсудили, как сократить количество смертей при пожарах. Согласно статистике с декабря 2018 года по настоящее время при пожарах погиб 71 человек. Чаще всего умирают дети из семей, находящихся в сложной жизненной ситуации.

- Один из предложенных вариантов – это монтаж специальных датчиков. Устанавливать пожарные извещатели собираются в первую очередь в тех домах, где живут люди, состоящие на социальном учете. Стоимость одного такого устройства составляет от 300 до 450 рублей. Датчики уже используют в других российских регионах. Благодаря им в январе этого года в стране спаслись более 20 человек, - рассказали в пресс-службе правительства края.

Устройства уже применяют в Верхнебуреинском районе. Так, в 23 домах, где проживают многодетные семьи, датчики уже установили. В запасе еще 68 извещателей. Возможность их централизованной закупки поручил проработать губернатор Сергей Фургал. Заместитель председателя правительства по социальным вопросам Наталия Пудовкина отметила, что этим вопросом уже занимаются.

ИСТОЧНИК KP.RU