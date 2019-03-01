Электронную регистрацию квартир не до конца «распробовали» в Хабаровском крае

СЕГОДНЯ 04:58 2019-03-01T04:58:15+03:00

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Регистрировать права на недвижимость в Хабаровском крае простые жители предпочитают по старинке – прийти пешком в ведомство, постоять в очереди и оформить все лично. Нежелание людей оформлять жилье электронно эксперты объясняют тем, что нужно оформлять электронный ключ и платить за него деньги, а сделка, может быть, окажется единственной в жизни.

При этом услугу «распробовали» банки, органы власти, застройщики, нотариусы и риелторы. В целом с за 2018 поступило более 17 тысяч заявлений о государственной регистрации, поданных в электронном виде. Для сравнения - в 2017 году количество обращений составило почти восемь с половиной тысяч.

- Получать государственные услуги через интернет все-таки выгодно. Если подать заявление электронно, можно сэкономить время - регистрация прав в этом случае составляет всего пять рабочих дней. Еще госпошлина будет меньше на 30 процентов. Электронная подача документов удобна для тех, кто оформляет права на несколько объектов и очень спешит, - прокомментировала Елена Семченко, заместителя руководителя Управления Росреестра по Хабаровскому краю.

Отметим, что в «Личном кабинете правообладателя» можно подать заявление на государственную регистрацию прав, а также получить информацию о своей недвижимости, расположенной не только в Хабаровском крае, но и на территории всей страны. Зайти в «Личный кабинет» удастся по подтвержденной учетной записи на Едином портале государственных услуг.

ИСТОЧНИК KP.RU