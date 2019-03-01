2019-03-01T05:48:39+03:00
Политика

Мэр Биробиджана написал заявление на увольнение

28 февраля Евгений Коростелев ушел в отставку по собственному желанию
Ольга КИВА
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Мэр Биробиджана написал заявление на увольнениеМэр Биробиджана написал заявление на увольнениеФото: администрация Биробиджана
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В администрации Биробиджана наметились кадровые перестановки. Накануне, 28 февраля, стало известно, что Евгений Коростелев написал заявление на увольнение. Собственноручно подписанный документ теперь уже бывший глава областной столицы подал в городскую Думу. Уйти в отставку досрочно он решил по собственному желанию.

- Уже известно, кто будет временно замещать уволившегося мэра. С 1 марта исполнять обязанности главы администрации Биробиджана будет первый заместитель мэра областного центра Андрей Пивенко, - прокомментировал Павел Ворожбит, председатель городской Думы.

На следующей неделе, 4 марта, пройдет внеочередное заседание городской Думы. В рамках этой встречи собравшиеся определят дату проведения конкурса.

Напомним, что пост главы городской администрации Евгений Коростылев занимал с 2015 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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