Мэр Биробиджана написал заявление на увольнение
В администрации Биробиджана наметились кадровые перестановки. Накануне, 28 февраля, стало известно, что Евгений Коростелев написал заявление на увольнение. Собственноручно подписанный документ теперь уже бывший глава областной столицы подал в городскую Думу. Уйти в отставку досрочно он решил по собственному желанию.
- Уже известно, кто будет временно замещать уволившегося мэра. С 1 марта исполнять обязанности главы администрации Биробиджана будет первый заместитель мэра областного центра Андрей Пивенко, - прокомментировал Павел Ворожбит, председатель городской Думы.
На следующей неделе, 4 марта, пройдет внеочередное заседание городской Думы. В рамках этой встречи собравшиеся определят дату проведения конкурса.
Напомним, что пост главы городской администрации Евгений Коростылев занимал с 2015 года.
ИСТОЧНИК KP.RU