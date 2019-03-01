Наркоторговцы-конспираторы в Хабаровске сидят под домашним арестом и ждут суда

СЕГОДНЯ 05:18 2019-03-01T05:18:54+03:00

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Трое молодых парней в Хабаровске ждут суда, сидя под домашним арестом. Подозреваемые решили, что им в качестве исключения можно немного поторговать синтетическими наркотиками и ничего за это не будет. Однако все получилось совсем иначе.

- По версии следствия, 24-летний обвиняемый связался с распространителем синтетических наркотиков через мессенджер, получил координаты места, где находит наркотик. Запрещенное вещество нужно было расфасовывать, а потом разложить по тайникам. К этой работе фигурант привлек двух приятелей 22 и 23 лет, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Всего у задержанных было 820 граммов наркотика, они успели оборудовать 14 закладок в краевой столице. При обыске у одного из фигурантов изъяли оборудование для фасовки. Здесь же нашли часть наркотиков, уже приготовленных к продаже.

Расследование уголовного дела, возбужденного в отношении фигурантов, уже закончилось. Сейчас материалы находятся в суде на рассмотрении.

ИСТОЧНИК KP.RU