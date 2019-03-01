Историю городов и сел в Хабаровском крае дополнили новыми фактами

СЕГОДНЯ 06:14 2019-03-01T06:14:07+03:00

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Районы и городские округа, а также крупные высшие учебные заведения и библиотеки Хабаровского края вскоре получат обновленный справочник о городах и селах. Всего планируют издать три тома.

В уже напечатанном пособии «Административно-территориальное устройство Хабаровского края. 1938 - 2018 гг.» опубликованы сведения о Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, Амурске, Николаевске-на-Амуре, Бикине и Советской Гавани. Также в справочнике есть информация о поселениях в Амурском, Аяно-Майском, Бикинском, Ванинском, Верхнебуреинском, Вяземском и Комсомольском районах. Все указанные данные подтверждаются архивными документами.

- Пособие издавали в 2008 году, однако возникла потребность актуализировать информацию. Архивисты провели большую исследовательскую и аналитическую работу, обработали порядка 300 новых архивных источников и подготовили переработанное, полезное издание, - рассказала Ольга Завьялова, председатель комитета по делам ЗАГС и архивов Правительства края.

Первый том выпустили тиражом в 500 экземпляров. Ожидается, что справочник будет полезен для работников органов государственной и муниципальной власти, статистики, и тем, кто интересуется историей Хабаровского края. Материалы, представленные в книге, также предназначены для использования преподавателями высших учебных заведений Дальневосточного региона при разработке специальных курсов по Отечественной и региональной истории.

Как сообщили в пресс-службе правительства края, сейчас составители работают над вторым и третьим томами, которые будут изданы в 2019 и 2020 годах соответственно.

ИСТОЧНИК KP.RU