СЕГОДНЯ 06:42 2019-03-01T06:42:57+03:00

Мертвые и косые петли чертили в небе над Хабаровским краем военные летчики Фото: Пресс-служба Восточного военного округа Минобороны России

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В Хабаровском крае прошло летно-тактическое учение с участием летчиков истребительной авиации. Основной задачей бойцов была блокировка с воздуха аэродрома условного противника. Для ее выполнения пилоты задействовали многофункциональные истребители Су-35С.

- На тренировке летчики совершенствовали свое мастерство в выполнении парных полетов с элементами боевой подготовки в небе. В небе над Хабаровским краем они выполняли фигуры сложного пилотажа, в том числе «мёртвую петлю», «косую петлю», «горку», «кадушку», «переворот» и «полупереворот», - прокомментировали в пресс-службе Восточного военного округа.

Комбинация фигур пилотажа нужна была, чтобы летчики выполнили манёвры, имитирующие воздушный бой. С поставленной задачей бойцы справились – они мастерски разбили аэродром условного врага, который всеми силами пытался прикрыть объект. Пилоты отработали наступательные и оборонительные маневры на различных высотах. Чтобы усложнить задачу летчикам, смоделировали ситуацию, когда враг использует средства противовоздушной обороны.

ИСТОЧНИК KP.RU