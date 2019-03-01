Автобус в Хабаровске не довез до остановки единственную пожилую пассажирку

СЕГОДНЯ 07:07 2019-03-01T07:08:08+03:00

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Накануне, 28 февраля, очередной автобус оказался в числе травмоопасных. На этот раз общественный транспорт не довез до остановки 87-летнюю пассажирку которая одна находилась в салоне. Женщина упала во время движения, и падение не прошло для нее бесследно – пенсионерка ударилась головой и сломала тазовые кости.

По предварительной информации, автобус двигался по улице Ленина. В момент происшествия водитель был трезв – это подтвердила экспертиза. За рулем находился довольно опытный человек. Как водитель с 39-летним стажем мог допустить такое дорожно-транспортное происшествие, пока разбираются автоинспекторы, - рассказали в отделении пропаганды ОГИБДД Хабаровска.

Также известно, что в отношении мужчины, управлявшего автобусом, составили административный протокол. К тому же, при осмотре машины выяснилось, что на одной оси на шинах разные протекторы, что тоже является нарушением. Расследование происшествия продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU