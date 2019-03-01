Конкуренция среди бизнесменов в Хабаровском крае будет только здоровой

СЕГОДНЯ 07:38 2019-03-01T07:38:10+03:00

В антимонопольном комплаенсе для этого все предусмотрели

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В Хабаровском крае разработали новый документ, который поможет поддерживать здоровую конкуренцию среди бизнесменов в регионе. Антимонопольный комплаенс поможет устранить административные барьеры, предотвратит дискриминацию предпринимателей и предоставление необоснованных преференций.

- В рамках этого нововведения органам исполнительной власти края предстоит разработать мероприятия, обеспечивающие бизнесу равный доступ к закупкам и к государственному имуществу. На этом дело не закончится. В крае также будут анализировать региональные нормативные правовые акты и искать в них положения, препятствующие деятельности предпринимателей, - рассказали в пресс-службе правительства края.

Напомним, антимонопольный коплаенс в регионах внедряют в рамках Национального плана развития конкуренции на 2018 – 2020 годы. Результат, которого хотят достичь с помощью этого документа – это снижение количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны органов государственной власти и местного самоуправления не менее чем в два раза.

ИСТОЧНИК KP.RU