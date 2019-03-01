Праздник «Не тает лед» устроят в бесснежном Хабаровске

СЕГОДНЯ 08:07 2019-03-01T08:07:25+03:00

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В Хабаровске собираются отметить Международный день белого медведя и устроить по этому поводу праздник под названием «Не тает лед». Жителей и гостей города приглашают 3 марта в зоосад «Приамурский». Начало в 13:30.

- Посетители смогут поучаствовать в экологическом флешмобе «Крепкое здоровье – дар, обливайся как Хабар». Желающие вместе с закаленными представителями Ассоциации холодового плавания «Касатка» на себе опробуют живительное действие обливаний. В программе полярная эстафета «По следам белого медвежонка». Взрослые и дети в игровой форме узнают много интересного о жизни белого медведя, - рассказали в зоосаде «Приамурский» имени Сысоева.

Главному герою этого вечера – Хабару также посвятят фотовыставку, отражающую жизнь животного в зоосаде. Желающие смогут посмотреть еще и видео о белом медведе в учебном классе.

ИСТОЧНИК KP.RU