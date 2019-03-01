СЕГОДНЯ 08:36 2019-03-01T08:41:01+03:00

Водитель без прав в Хабаровске прав немного покалечил свою пассажирку Фото: УМВД России по городу Хабаровску

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В минувшие сутки, 28 февраля, на улице Победы случилась авария, в которой, по версии автоинспекторов, виноват 31-летний водитель. Он ехал на Nissan Laurel, в какой-то момент не выдержал дистанцию и врезался в машину Мiтsuвisнi Diоn, которая стояла на регулируемом перекрестке, потому что для водителя горел красный свет.

Как сообщил информированный источник, прибывшие автоинспекторы констатировали, что у машины не было номеров, а у водителя – прав. Кроме того, авто сняли с регистрационного учета в конце прошлого года. Проходить медицинское освидетельствование мужчина отказался. В отношении него уже составили протоколы и вынесли постановление о возбуждении административного дела. Пока фигурант находится в спецприемнике.

В результате дорожной аварии пострадала женщина, которая находилась в машине Nissan Laurel. Врачи диагностировали у нее ушибленную рану подбородка, на лице от ударов остались синяки.

ИСТОЧНИК KP.RU