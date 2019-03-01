2019-03-01T09:09:31+03:00
Общество

«Лифт» поможет улучшить жизнь в Хабаровском крае и попасть в губернаторский кадровый резерв

От конкурсантов требуется предложить полезную идею
Ольга КИВА
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«Лифт» поможет улучшить жизнь в Хабаровском крае и попасть в губернаторский кадровый резерв«Лифт» поможет улучшить жизнь в Хабаровском крае и попасть в губернаторский кадровый резервФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Хабаровском крае стартовал конкурс проектов развития «Лифт». К участию приглашают активных граждан, которые могут и хотят предложить идею по улучшению жизни в городе, районе или поселке. Последний день приема заявок – 24 марта.

- Желающим попробовать свои силы сначала нужно зарегистрироваться на сайте konkurslift.ru, заполнить анкету и приложить к ней видеообращение. В ролике кандидату нужно рассказать о себе и своей идее. Тематика и масштаб разработок не ограничены, это может быть культура, бизнес, благоустройство, инновационные решения. Главное условие – проект должен нести практическую пользу и помогать людям, - рассказали в пресс-службе правительства края.

После отбора участников начнется командная работа. Для конкурсантов попутно будут устраивать обучающие семинары и тренинги. Лучшие разработки выберут путем онлайн-голосования. Те проекты, у которых будет большее количество голосов, внесут в программы развития края. Кроме того, финалисты конкурса попадут в губернаторский кадровый резерв, а их проекты станут приоритетными для реализации в Хабаровском крае.

ИСТОЧНИК KP.RU

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