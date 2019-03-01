2019-03-01T09:39:07+03:00
Общество

Ямы на хабаровских дорогах залатают дорогим холодным асфальтом

Всего планируют отремонтировать 16 улиц
Ольга КИВА
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Ямы на хабаровских дорогах залатают дорогим холодным асфальтомЯмы на хабаровских дорогах залатают дорогим холодным асфальтомФото: Алексей ФОКИН
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В Хабаровске определились, на каких улицах в первую очередь будут проводить ямочный ремонт. Восстанавливать покрытие будут с помощью холодного асфальта. Стоит он дороже горячей смеси, зато не придется использовать тяжелую технику и работать с материалом можно даже при отрицательных температурах.

- В список ремонтируемых улиц вошли Тихоокеанская, Забайкальская, Герасимова, Шелеста, Большая - всего 16 объектов. Перечень сформировали на основании обращений горожан. Для предстоящих работ закупили более 40 тонн материала, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Отметим, что подрядчики уже приступили к восстановлению дорог. На сегодняшний день они использовали около семи тонн асфальта. В общей сложности на эти работы из городской казны выделят порядка 40 миллионов рублей. Для сохранения дорог в краевом центре с 25 марта планируют ввести ограничения на проезд большегрузной техники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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