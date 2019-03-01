2019-03-01T10:02:12+03:00
Общество

В Хабаровском крае рассказали, как распознать сигнал цифрового телевидения

Пока жители региона с трудом разбираются в этом вопросе
Ольга КИВА
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В Хабаровском крае рассказали, как распознать сигнал цифрового телевиденияВ Хабаровском крае рассказали, как распознать сигнал цифрового телевиденияФото: Михаил ФРОЛОВ
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В Хабаровском крае продолжается переход на цифровое телевидение. Все объекты цифрового телевещания в регионе уже запустили. Однако у населения теперь стал часто возникать один и тот же вопрос – как разобраться, какой сигнал принимает телевизор?

- Чтобы ответить на него, нужно посмотреть на экран включенного телевизора. Если работает аналоговая версия, то рядом с логотипом канала будет стоять буква «А». Если при этом вам доступен еще один такой же телеканал, но без этой буквы – то вы принимаете и цифровой, и аналоговый сигналы. Если нет, то вам необходимо выяснить, поддерживает ли ваш телевизор стандарт DVB-T2. Он заложен во всех ТВ-приемниках, выпускаемых с 2013 года, данные об этом должны быть прописаны в инструкции по эксплуатации. При этом нужно учесть, что для телевизоров, которые принимают только аналоговый сигнал, нужно покупать цифровую приставку, - пояснили в пресс-службе правительства края.

Отметим, что списки населенных пунктов в регионе, где есть сигнал цифрового телевидения и где он отсутствует, размещены здесь. Более подробная информация по телефону круглосуточной «Горячей линии» 8-800-220-20-02, звонок бесплатный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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