2019-03-01T13:24:04+03:00
Общество

Маме в Хабаровском крае вручили 500-ый электронный сертификат на маткапитал

Обладательница этого документа сразу решила, что потратит деньги на погашение ипотеки
Ольга КИВА
Поделиться:
Маме в Хабаровском крае вручили 500-ый электронный сертификат на маткапитал ФОТО: Отделение ПФР по Хабаровскому краю.Маме в Хабаровском крае вручили 500-ый электронный сертификат на маткапитал ФОТО: Отделение ПФР по Хабаровскому краю.
Изменить размер текста:

В Хабаровском крае в торжественной обстановке семьям, в которых родились вторые дети, вручили сертификаты на маткапитал. Церемония прошла в день открытия социального проекта «Дом. Семья. Традиции».

- Одна из обладательниц – Анастасия Попова. Она получила обычный бумажный сертификат. Вторая мама – Елена Чумакова, которая оформляла электронный документ. По счастливому стечению обстоятельств, Елена стала обладательницей 500-го электронного сертификата, - рассказала Ирина Глазырина, заместитель управляющего отделением ПФР по Хабаровскому краю.

В честь такого события Елене Чумаковой преподнесли торт, на котором красовалась юбилейная цифра «500». Обе женщины также получили подарки для детей и поздравления.

Напомним, у электронного сертификата есть преимущества - его невозможно потерять, в нем всегда будет отражена актуальная информация, не нужно больше бегать с бумажным носителем, например, при оформлении ипотеки.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Утро автовладельца в Хабаровском крае омрачила пропажа авто
Жадного папу-должника в Хабаровском крае наказали тюремным сроком
В Хабаровском крае рассказали, как распознать сигнал цифрового телевидения
Ямы на хабаровских дорогах залатают дорогим холодным асфальтом
«Лифт» поможет улучшить жизнь в Хабаровском крае и попасть в губернаторский кадровый резерв
Водитель без прав в Хабаровске прав немного покалечил свою пассажирку
Праздник «Не тает лед» устроят в бесснежном Хабаровске
Конкуренция среди бизнесменов в Хабаровском крае будет только здоровой
Автобус в Хабаровске не довез до остановки единственную пожилую пассажирку
Мертвые и косые петли чертили в небе над Хабаровским краем военные летчики
Историю городов и сел в Хабаровском крае дополнили новыми фактами
Мэр Биробиджана написал заявление на увольнение
Наркоторговцы-конспираторы в Хабаровске сидят под домашним арестом и ждут суда
Электронную регистрацию квартир не до конца «распробовали» в Хабаровском крае
Смертность на пожарах в Хабаровском крае сократят с помощью датчиков
Хабаровчан просят помочь в строительстве мемориального парка в Южной Осетии
Для хабаровских школьников провели необычный «Урок цифры»
Ненастоящий внук обнулили счет чужой бабушки на Камчатке
Лжесобственник в Комсомольске устроил почти идеальную квартирную аферу
На «Продуктовую мафию» в Хабаровске посмотрели казахские школьники на расстоянии
Погода в Хабаровске на 1 марта 2019 года: днем до +3 градусов, без существенных осадков