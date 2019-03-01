СЕГОДНЯ 13:24 2019-03-01T13:24:04+03:00

Маме в Хабаровском крае вручили 500-ый электронный сертификат на маткапитал ФОТО: Отделение ПФР по Хабаровскому краю.

Обладательница этого документа сразу решила, что потратит деньги на погашение ипотеки

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В Хабаровском крае в торжественной обстановке семьям, в которых родились вторые дети, вручили сертификаты на маткапитал. Церемония прошла в день открытия социального проекта «Дом. Семья. Традиции».

- Одна из обладательниц – Анастасия Попова. Она получила обычный бумажный сертификат. Вторая мама – Елена Чумакова, которая оформляла электронный документ. По счастливому стечению обстоятельств, Елена стала обладательницей 500-го электронного сертификата, - рассказала Ирина Глазырина, заместитель управляющего отделением ПФР по Хабаровскому краю.

В честь такого события Елене Чумаковой преподнесли торт, на котором красовалась юбилейная цифра «500». Обе женщины также получили подарки для детей и поздравления.

Напомним, у электронного сертификата есть преимущества - его невозможно потерять, в нем всегда будет отражена актуальная информация, не нужно больше бегать с бумажным носителем, например, при оформлении ипотеки.

ИСТОЧНИК KP.RU