Утро автовладельца в Хабаровском крае омрачила пропажа авто
В полицию за помощью обратился житель Вяземского района. Мужчина рассказал, что у него пропала иномарка, которую он с вечера оставил возле дома. Заявитель также пояснил, что накануне у него гостил приятели, с которым они выпивали.
- Оперативники занялись поисками и вскоре вышли на предполагаемого преступника. По версии следствия, машину угнал тот самый друг, с которым потерпевший кутил накануне. Ключи он вытащил из кармана заявителя, когда тот спал, потом сел в машину и уехал, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.
Фигурант, у которого уже есть судимости и нет работы, успел за время своей недолгой поездки снести забор на территории одного из частных домов. Он сообразил, что по голове его за это не погладят и поспешил ретироваться с места происшествия. Однако и тут бедолаге не повезло – его задержали.
В отношении задержанного возбудили уголовное дело, расследование которого сейчас продолжается. Пока мужчина находится на свободе под подпиской о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU