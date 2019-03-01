Утро автовладельца в Хабаровском крае омрачила пропажа авто

СЕГОДНЯ 11:30 2019-03-01T11:30:32+03:00

Накануне мужчина выпивал с приятелем, а когда проснулся не нашел ни иномарки, ни собутыльника

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В полицию за помощью обратился житель Вяземского района. Мужчина рассказал, что у него пропала иномарка, которую он с вечера оставил возле дома. Заявитель также пояснил, что накануне у него гостил приятели, с которым они выпивали.

- Оперативники занялись поисками и вскоре вышли на предполагаемого преступника. По версии следствия, машину угнал тот самый друг, с которым потерпевший кутил накануне. Ключи он вытащил из кармана заявителя, когда тот спал, потом сел в машину и уехал, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Фигурант, у которого уже есть судимости и нет работы, успел за время своей недолгой поездки снести забор на территории одного из частных домов. Он сообразил, что по голове его за это не погладят и поспешил ретироваться с места происшествия. Однако и тут бедолаге не повезло – его задержали.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело, расследование которого сейчас продолжается. Пока мужчина находится на свободе под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU