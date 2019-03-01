2019-03-01T10:51:15+03:00
Происшествия

Жадного папу-должника в Хабаровском крае наказали тюремным сроком

Мужчина задолжал собственному ребенку больше 20 тысяч рублей
Ольга КИВА
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Жадного папу-должника в Хабаровском крае наказали тюремным срокомЖадного папу-должника в Хабаровском крае наказали тюремным срокомФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Должник по алиментам из Солнечного района оказался фигурантом уголовного дела. Мужчина упорно не хотел платить за содержание собственного несовершеннолетнего сына. Все более лояльные способы воздействия на горе-папу не принесли результата, решено было прибегнуть к кардинальным мерам.

- Сначала мужчину привлекали к административному наказанию за неуплату денег без уважительных причин. Он, как и прежде, продолжал уклоняться от своих обязанностей, не оказывал материальную помощь ребенку. Сельчанин не перечислял деньги более двух месяцев, долг его составлял больше 20 тысяч рублей, - прокомментировали в пресс-службе краевой прокуратуры.

По приговору суда горе-папа отправится в тюрьму на срок чуть больше двух лет. Наказание мужчина будет отбывать в колонии строгого режима. Возможно, это достаточный срок, чтобы сельчанин все осознал и начал выполнять свои обязанности.

Приговор в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU

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