Жадного папу-должника в Хабаровском крае наказали тюремным сроком
Должник по алиментам из Солнечного района оказался фигурантом уголовного дела. Мужчина упорно не хотел платить за содержание собственного несовершеннолетнего сына. Все более лояльные способы воздействия на горе-папу не принесли результата, решено было прибегнуть к кардинальным мерам.
- Сначала мужчину привлекали к административному наказанию за неуплату денег без уважительных причин. Он, как и прежде, продолжал уклоняться от своих обязанностей, не оказывал материальную помощь ребенку. Сельчанин не перечислял деньги более двух месяцев, долг его составлял больше 20 тысяч рублей, - прокомментировали в пресс-службе краевой прокуратуры.
По приговору суда горе-папа отправится в тюрьму на срок чуть больше двух лет. Наказание мужчина будет отбывать в колонии строгого режима. Возможно, это достаточный срок, чтобы сельчанин все осознал и начал выполнять свои обязанности.
Приговор в законную силу не вступил.
ИСТОЧНИК KP.RU