2019-03-02T06:31:14+03:00
Происшествия

Хотела разбогатеть, но в итоге обеднела жительница Биробиджана

Помог ей в этом лжесотрудник банка
Элина ОГАНЕСЯН
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Хотела разбогатеть, но в итоге обеднела жительница БиробиджанаХотела разбогатеть, но в итоге обеднела жительница БиробиджанаФото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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У 26-летний биробиджанки зазвонил телефон.

- Здравствуйте!- поприветствовал девушку мужчина на том конце провода, который представился сотрудником банка. - Пользуетесь ли вы услугами банка и имеете ли вы сбережения?

Девушка ответила, что у нее есть сберкнижка. Внимательный и чуткий консультант предложил ей улучшить процентную ставку. Для этого она должна была перевести деньги в европейскую валюту. Биробиджанка согласилась и на это. Затем по рекомендации «специалиста» она подключила скайп и выполнила операции по команде консультанта.

-Выполняя операции, женщина зарегистрировалась на сайте, указанном неизвестным, оформила банковскую карту и перевела на нее 20 000 рублей. После перевода денег она увидела, что рубли были переведены в евро, и сумма стала быстро увеличиваться, что вызвало у нее подозрения, - отмечают в пресс-службе УМВД России по ЕАО. -Женщина позвонила на горячую линию банка, где ей сказали, что от банка ей никто не звонил. Она поняла, что ее обманули и обратилась в полицию.

Оказалось, что звонили девушке из Мордовии. Чтобы установить, кто именно обманул биробиджанку, полицейские проводят технические мероприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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