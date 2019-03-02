2019-03-02T08:19:43+03:00
Общество

Десятки дворов Хабаровска перевоплотятся в этом году и станут уютными и благоустроенными

Из бюджета на эти мероприятия выделят 36 миллионов рублей
Элина ОГАНЕСЯН
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Десятки дворов Хабаровска перевоплотятся в этом году и станут уютными и благоустроеннымиДесятки дворов Хабаровска перевоплотятся в этом году и станут уютными и благоустроеннымиФото: Администрация Хабаровска
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В Хабаровске продолжается реализация программы «Формирование комфортной городской среды». Накануне в думе на общественной комиссии утвердили дизайн-проекты придомовых территорий. Как отметил Анатолий Климочкин, начальник отдела управления ЖКХ администрации, из городской казны на эти мероприятия уже выделено 36 миллионов рублей. Финансовой поддержки ждут и от краевого бюджета. Разумеется, это существенно увеличит список дворов, которые перевоплотятся этим летом.

Потом, как сообщают в пресс-службе мэрии, власти сформируют сметную документацию и проведут конкурс, который определит подрядчиков.

- На любом этапе работ на дворовой территории собственники вправе контролировать процесс. При возникновении спорных ситуаций обращения необходимо будет направить в городское управление ЖКХ, - рассказывает Ирин Шапиро, вице-мэр Хабаровска. - Весь процесс реализации проектов будут контролировать члены общественной комиссии и специалисты технического надзора.

Напомним, что с начала реализации программы в Хабаровске отремонтировали больше 120 дворов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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