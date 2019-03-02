2019-03-02T09:52:27+03:00
Происшествия

В Еврейской автономии осужденный преступник сбежал из больницы, но потом передумал и вернулся в колонию

Теперь наказание грозит не только заключенному, но сотруднику УФСИН, который его сопровождал
Элина ОГАНЕСЯН
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В Еврейской автономии осужденный преступник сбежал из больницы, но потом передумал и вернулся в колониюВ Еврейской автономии осужденный преступник сбежал из больницы, но потом передумал и вернулся в колониюФото: Борис КОКУРИН
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Случилось все, вчера, первого марта в Еврейской автономии. Вечером в прокуратуру поступило сообщение от начальника четвертой исправительной колонии. Сотрудник сообщил надзорному ведомству о том, что осужденный, который отправился вместе с представителем УФСИН в больницу на прием к стоматологу, сбежал. О его местонахождении ничего не было известно.

Прокуратура начала проверку и установила, как именно у заключенного появилась возможность скрыться. Оказалось, что дежурный смены оставил осужденного без надзора. Тот и воспользовался случаем, и устроил побег. Правда, ненадолго. Спустя два часа мужчина сам вернулся в родную колонию.

Однако, это не спасло осужденного от уголовного дела по статье «Побег из мест лишения свободы, совершенный лицом, отбывающим наказание»

- Между тем сотрудники ФКУ КП-4 УФСИН России по ЕАО данный факт не зарегистрировали в Книгу регистрации сообщений о преступлениях, ограничившись его фиксацией в Журнале регистрации информаций о происшествиях, и тем самым не организовали своевременное проведение доследственной проверки путем передачи сообщения о преступлении в орган предварительного расследования, - отмечают в пресс-службе прокуратуры ЕАО.

Проверка в отношении сотрудника УФСИН продолжаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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