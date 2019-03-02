В Еврейской автономии осужденный преступник сбежал из больницы, но потом передумал и вернулся в колонию
Случилось все, вчера, первого марта в Еврейской автономии. Вечером в прокуратуру поступило сообщение от начальника четвертой исправительной колонии. Сотрудник сообщил надзорному ведомству о том, что осужденный, который отправился вместе с представителем УФСИН в больницу на прием к стоматологу, сбежал. О его местонахождении ничего не было известно.
Прокуратура начала проверку и установила, как именно у заключенного появилась возможность скрыться. Оказалось, что дежурный смены оставил осужденного без надзора. Тот и воспользовался случаем, и устроил побег. Правда, ненадолго. Спустя два часа мужчина сам вернулся в родную колонию.
Однако, это не спасло осужденного от уголовного дела по статье «Побег из мест лишения свободы, совершенный лицом, отбывающим наказание»
- Между тем сотрудники ФКУ КП-4 УФСИН России по ЕАО данный факт не зарегистрировали в Книгу регистрации сообщений о преступлениях, ограничившись его фиксацией в Журнале регистрации информаций о происшествиях, и тем самым не организовали своевременное проведение доследственной проверки путем передачи сообщения о преступлении в орган предварительного расследования, - отмечают в пресс-службе прокуратуры ЕАО.
Проверка в отношении сотрудника УФСИН продолжаются.
ИСТОЧНИК KP.RU