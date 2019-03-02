2019-03-02T11:32:22+03:00
Общество

Шестнадцать термический аномалий зарегистрировали в Хабаровском крае за сутки

В восьми районах региона ввели особый противопожарный режим
Элина ОГАНЕСЯН
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Шестнадцать термический аномалий зарегистрировали в Хабаровском крае за суткиШестнадцать термический аномалий зарегистрировали в Хабаровском крае за суткиФото: Олег РУКАВИЦЫН
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Из-за бесснежной зимы в Хабаровском крае ввели особый противопожарный режим. Притом вступил он на несколько месяцев раньше положенного времени. Раньше срока стартовал и сезон лесных пожаров. Из-за пала сухой травы регионы Дальнего Востока заволокло дымом. Местные жители начали задыхаться.

За прошедшие сутки, по данным космического мониторинга, на территории Хабаровского края зарегистрировали 16 термических аномалий.

Напомним, что ранее по распоряжению губернатора региона особый противопожарный режим ввели в Амурском, Бикинском, Ванинском, Вяземском, Нанайском, Советско-Гаванском, Хабаровском районе и районе имени Лазо.

- За нарушение требований пожарной безопасности законодательством Российской Федерации предусмотрена административная ответственность в виде наложения штрафа, а также уголовная ответственность. Если подобные нарушения совершены в период особого противопожарного режима, то размер штрафов увеличивается вдвое, - отметили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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