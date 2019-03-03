2019-03-03T02:48:54+03:00
Общество

Погода в Хабаровске на 3 марта 2019 года: днем до +3 градусов, без осадков

В столице ЕАО днем также сохранится плюсовая температура
Ольга КИВА
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Погода в Хабаровске на 3 марта 2019 года: днем до +3 градусов, без осадковПогода в Хабаровске на 3 марта 2019 года: днем до +3 градусов, без осадковФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Хабаровске без существенных осадков. Ветер северо-восточный 4-9 метров в секунду. Ночью -8-9 градусов, днем +1+3 градуса.

В Комсомольске-на-Амуре без осадков. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Ночные температуры в пределах -21-23 градусов, дневные колеблются от -2 до -4 градусов.

Без осадков и в Николаевске-на-Амуре. Днем температура воздуха до -10 градусов, ночью до -26 градусов. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду.

В Бикине тоже без осадков. Ночью -5-7, днем +4+6 градусов. Ветер северо-западный 6-11 метров в секунду.

В Биробиджане без осадков. Ветер западный 3-8 метров в секунду. Ночью -8-10. Днем +3+5.

В Советской Гавани без осадков. Дневные температуры 0-2 градусов ночные до -14. Ветер западный 5-10 метров в секунду.

В Охотске без осадков. Ночью до -23 градусов, днем до -13 градусов. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU

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