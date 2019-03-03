Мотострелки в Хабаровском крае ночью оборонялись от условного врага

СЕГОДНЯ 10:30 2019-03-03T10:30:54+03:00

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В Хабаровском крае прошли учения с участием бойцом мотострелкового соединения. По легенде, военнослужащим нужно было обороняться от условного врага ночью. Чтобы они справились с поставленной задачей, в тренировке задействовали порядка 100 единиц вооружения и военной техники.

- Огневое поражение условному противнику мотострелки нанесли из вооружения танков Т-72Б3 и боевых машин пехоты БМП-2, также использовали самоходные гаубицы «Акация». Расчеты минометов обеспечили подсветку целей осветительными боеприпасами, - рассказали в пресс-службе Восточного военного округа.

Отметим, что боевая стрельба из танков и БМП велась на большие дальности прямой и полупрямой наводкой. Прикрывали войска от авиации условного врага расчеты зенитных самоходных установок «Шилка» и операторы ПЗРК «Игла». Во время сымитированного ночного боя мотострелки также показали, что умеют организовать связь между подразделениями.

ИСТОЧНИК KP.RU