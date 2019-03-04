СЕГОДНЯ 01:50 2019-03-04T04:12:05+03:00

Погода в Хабаровске на 4 марта 2019 года: днем до +4 градусов, без осадков Фото: Евгения ГУСЕВА

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Начинается масленичная неделя с приятной весенней погоды. Аномально теплая погода формируется под влиянием высокого атмосферного давления, которое открывает небо для солнца. Светило нагревает воздух и пробуждает всё живое от зимней спячки. Чтобы теплая погода и правда оставила у нас приятные впечатления, стоит быть аккуратными на природе, когда разводите костры, тушить их после окончания пикника.

В Биробиджане возможен небольшой снег. Ветер западный 3-8 метров в секунду. Ночью -10-12. Днем +3+5.

В Хабаровске без существенных осадков. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Ночью -9-11. Днем +2+4.

В Бикине без осадков. Ветер западный 4-9 метров в секунду. Ночью -7-9. Днем +4+6.

В Советской Гавани и Ванино возможен небольшой снег. Ветер северный 3-8 метров в секунду. Ночью -12-14. Днем -1+1.

В Комсомольске-на-Амуре без осадков. Ветер северо-западный 2-7 метров в секунду. Ночью -20-22. Днем -1-3.

В Чегдомыне без осадков. Ветер северо-западный 2-7 метров в секунду. Ночью -20-22. Днем -3-5.

В Николаевске-на-Амуре без существенных осадков. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Ночью -25-27. Днем -6-8.

В Охотске без осадков. Ветер северный 6-11 метров в секунду. Ночью -21-23. Днем -8-10.

ИСТОЧНИК KP.RU