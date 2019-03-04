Комсомольчанин из-за травмы не смог вернуться с рыбалки сам

СЕГОДНЯ 02:43 2019-03-04T04:09:55+03:00

Изменить размер текста: A A

В минувшие выходные помощь спасателей понадобилась 57-летнему рыбаку из Комсомольска-на-Амуре. Мужчина отправился удить на Амур, но по пути неудачно упал и серьезно травмировал себе колено. Вернуться в город самостоятельно он не мог. Тогда потерпевший вызвал спасателей - телефон у него был с собой.

- На место происшествия прибыла подмога. Чтобы эвакуировать рыбака, задействовали акья – сани-волокуши для транспортировки пострадавших. Рыбака вывезли с реки и передали его врачам скорой помощи, - сообщили в пресс-службе ДВРПСО.

В тот же день, 2 марта, спасатели также выручили из беды еще одного комсомольчанина. Мужчина провалился в колодец и, если бы не случайные прохожие, неизвестно, сколько времени он там провел бы. Очевидцы вызвали спасателей. Прибывшая подмога эвакуировала пострадавшего из колодца, позже мужчину передали врачам скорой помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU