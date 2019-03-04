СЕГОДНЯ 03:32 2019-03-04T04:07:16+03:00

В Хабаровском крае стартовал конкурс на премию губернатора Фото: Евгения ГУСЕВА

Заявки принимают до 1 апреля 2019 года

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В Хабаровском крае стартовал конкурс на премию губернатора в области государственной молодежной политики. Участвовать в мероприятии могут частные лица и компании. Основное направление сферы деятельности соискателей - работа с детьми и молодежью. При этом кандидаты должны трудиться в регионе не меньше года.

Как сообщили в комитете по молодежной политике края, заявки от конкурсантов принимают до 1 апреля. Среди требуемых документов:

- письменное ходатайство о выдвижении соискателя краевой премии с обоснованием причин выдвижения;

- письменное согласие соискателя на выдвижение;

- копия учредительного документа - для компании, копия паспорта и согласие на обработку персональных данных - для частного лица;

- информация о деятельности соискателя за последний год.

Заявки принимают по адресу: Хабаровск, улица Гоголя, 21 Б, кабинет 305. Подробности по телефону 8 (4212) 46-41-02.

ИСТОЧНИК KP.RU