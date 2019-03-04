СЕГОДНЯ 03:57 2019-03-04T04:06:16+03:00

Просроченные лекарства нашли в одной из больниц на Сахалине Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Изменить размер текста: A A

Одна из центральных районных больниц на Сахалине оказалась в поле зрения правоохранителей. Причиной такого повышенного внимания были просроченные лекарства, которые находились в хирургическом кабинете поликлиники вместе с медикаментами, пригодными к употреблению.

- По требованию законодательства в области здравоохранения, просроченные лекарства надо было изъять и разместить в специальной карантинной зоне. Этого в больнице не сделали, - прокомментировали в пресс-службе областной прокуратуры.

По итогам проверки в адрес главного врача ЦРБ внесли представление об устранении нарушений. Это требование в медучреждении выполнили, а также подвергли дисциплинарному взысканию виновных должностных лиц.

В отношении главного врача и исполняющего обязанности заведующего поликлиникой №1 возбудили административные дела за нарушение требований технических регламентов. Расследование закончилось тем, что юридическое лицо и его должностных лиц оштрафовали на суммы 50 тысяч и 10 тысяч рублей соответственно.

ИСТОЧНИК KP.RU