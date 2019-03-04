2019-03-04T04:06:16+03:00
Общество

Просроченные лекарства нашли в одной из больниц на Сахалине

Неликвид находился в хирургическом кабинете поликлиники
Ольга КИВА
Поделиться:
Просроченные лекарства нашли в одной из больниц на СахалинеПросроченные лекарства нашли в одной из больниц на СахалинеФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Изменить размер текста:

Одна из центральных районных больниц на Сахалине оказалась в поле зрения правоохранителей. Причиной такого повышенного внимания были просроченные лекарства, которые находились в хирургическом кабинете поликлиники вместе с медикаментами, пригодными к употреблению.

- По требованию законодательства в области здравоохранения, просроченные лекарства надо было изъять и разместить в специальной карантинной зоне. Этого в больнице не сделали, - прокомментировали в пресс-службе областной прокуратуры.

По итогам проверки в адрес главного врача ЦРБ внесли представление об устранении нарушений. Это требование в медучреждении выполнили, а также подвергли дисциплинарному взысканию виновных должностных лиц.

В отношении главного врача и исполняющего обязанности заведующего поликлиникой №1 возбудили административные дела за нарушение требований технических регламентов. Расследование закончилось тем, что юридическое лицо и его должностных лиц оштрафовали на суммы 50 тысяч и 10 тысяч рублей соответственно.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Доверчивая хабаровчанка продала свой телефон, но деньги за него не получила
ТОСам в Хабаровском крае предлагают 65 миллионов рублей
Комсомольчанин убил незнакомца, прорываясь в квартиру бывшей девушки
Киберволонтеры в Хабаровском крае не дали подростку покончить с жизнью
В жуткой аварии в центре Хабаровска пострадал ребенок
Министр просвещения России впервые приедет в Хабаровский край
Хабаровские школьники побывали в казармах и армейской столовой
В Хабаровском крае стартовал конкурс на премию губернатора
Матч «СКА-Хабаровск» - «Чертаново» 3 марта: хабаровчане стартовали уверено, но в итоге проиграли
Комсомольчанин из-за травмы не смог вернуться с рыбалки сам
Матч «СКА-Нефтяник» - «Мурман», 2 марта: хабаровчане одолели соперников
Погода в Хабаровске на 4 марта 2019 года: днем до +4 градусов, без осадков
Продавцов «липовых» дипломов прижали к ногтю на Камчатке
Мотострелки в Хабаровском крае ночью оборонялись от условного врага
Бесплатно арендовать производственные площадки предлагают бизнесменам в Хабаровском крае
Злой подросток из Биробиджана бросился на взрослого прохожего с ножом
В Хабаровске выясняют масштабы разлива нефтепродуктов в районе ТЭЦ-1
Пьяный пассажир, летевший в Хабаровск, закурил прямо в самолете
Погода в Хабаровске на 3 марта 2019 года: днем до +3 градусов, без осадков
Шестнадцать термический аномалий зарегистрировали в Хабаровском крае за сутки
В Еврейской автономии осужденный преступник сбежал из больницы, но потом передумал и вернулся в колонию
Десятки дворов Хабаровска перевоплотятся в этом году и станут уютными и благоустроенными
Хотела разбогатеть, но в итоге обеднела жительница Биробиджана
В Хабаровске объединят зоосад «Приамурский» и парк имени Муравьева-Амурского
Погода в Хабаровске на 2 марта 2019 года: днем до +2 градусов, без осадков
Маме в Хабаровском крае вручили 500-ый электронный сертификат на маткапитал
Утро автовладельца в Хабаровском крае омрачила пропажа авто