Хабаровские школьники побывали в казармах и армейской столовой

СЕГОДНЯ 04:22 2019-03-04T05:58:24+03:00

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Воспитанникам специализированной школы №5 в Хабаровске предоставили отличную возможность побывать с экскурсией в окружном учебном центре ВВО. Юных посетителей провели в воинскую часть, а также показали казармы, армейскую столовую и музей.

- Также ребята смогли попробовать свои силы на специальных интерактивных тренажерах. Такие устройства используют для подготовки экипажей танка Т-72Б3. Мальчишки пришли в восторг, хотя не у всех получилось справиться c этими тренажерами, - рассказали в пресс-службе Восточного военного округа.

Родители поблагодарили военных за возможность показать детям настоящую войсковую часть. Они рассказали, что было бы хорошо, если бы такие выезды случались чаще.

Отметим, что мероприятие для ребят устроили в рамках благотворительного проекта «Мечтай со мной». Его цель помогать - детям в возрасте от 3 до 17 лет и пожилым людям старше 60 лет с ограниченными возможностями здоровья.

ИСТОЧНИК KP.RU