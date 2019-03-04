2019-03-04T04:41:39+03:00
Общество

Министр просвещения России впервые приедет в Хабаровский край

Ольга Васильева проведет совещание по вопросам реализации нацпроекта «Образование»
Ольга КИВА
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Министр просвещения России впервые приедет в Хабаровский край ФОТО: edu.gov.ruМинистр просвещения России впервые приедет в Хабаровский край ФОТО: edu.gov.ru
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Министр просвещения России Ольга Васильева приедет в Хабаровский край. В дальневосточном регионе она будет находиться с 5 по 6 марта. За это время она примет участие в совещании по вопросам реализации нацпроекта «Образование» в Дальневосточном федеральном округе.

- Это будет первый визит Ольги Васильевой в Хабаровский край. За время своего пребывания она также планируют провести рабочую встречу с губернатором Хабаровского края Сергеем Фургалом. Кроме того, состоится посещение краевых образовательных учреждений, пройдет встреча с педагогической общественностью в Краевом центре образования, - рассказали в пресс-службе правительства края.

Вместе с Ольгой Васильевой в регион приедет ее заместитель Татьяна Синюгина. В планах делегатов провести 6 марта совещание с руководителями организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Также они побывают в детском доме №1 и в «Центре по развитию семейных форм устройства детей, оставшихся без попечения родителей, и постинтернатному сопровождению» в Хабаровске.

ИСТОЧНИК KP.RU

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