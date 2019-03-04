2019-03-04T05:08:35+03:00
Происшествия

В жуткой аварии в центре Хабаровска пострадал ребенок

Школьница и двое взрослых отделались ушибами после столкновения машин
Ольга КИВА
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В жуткой аварии в центре Хабаровска пострадал ребенокВ жуткой аварии в центре Хабаровска пострадал ребенокФото: УМВД России по городу Хабаровску
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В минувшие выходные, 3 марта, в центре Хабаровска случилось жуткое происшествие. На Амурском бульваре столкнулись машины Toyota Probox и Toyota Allion. Первая ехала по бульвару в сторону улицы Дзержинского. Водитель добрался до нерегулируемого перекрестка и решил проехать первым, хотя по правилам должен был уступить Toyota Allion, которая двигалась по улице Волочаевской со стороны улицы Муравьева-Амурского.

Как сообщил информированный источник, в аварии пострадали трое пассажиров – женщина и ребенок из авто Toyota Probox и девушка из машины Toyota Allion. Все потерпевшие отделались ушибами. Девятилетняя девочка ехала на переднем сиденье, была пристегнута ремнем безопасности. По предварительной информации, оба водителя были трезвы. У одного из них стаж вождения семь лет, у автоледи только два года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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