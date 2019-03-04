2019-03-04T05:34:44+03:00
Общество

Киберволонтеры в Хабаровском крае не дали подростку покончить с жизнью

Добровольцы вовремя нашли запись, которую девочка оставила на стене в сети, и предупредили полицию
Ольга КИВА
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Киберволонтеры в Хабаровском крае не дали подростку покончить с жизньюКиберволонтеры в Хабаровском крае не дали подростку покончить с жизньюФото: РАСЮК Татьяна Витальевна
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Бороться с экстремизмом в соцсетях в Хабаровском крае помогают киберволонтеры. Сегодня ряды добровольцев уже пополнили 24 человека. Они активно ищут в интернете подозрительные аккаунты и сайты, уведомляют полицию о постах с незаконным контентом.

- В регионе сообщество киберволонтеров появилось в 2018 году. С момента создания добровольцы успели провести 93 мониторинга, выявить 84 сайта, к 63 из которых уже ограничили доступ. Также обнаружили 143 региональных и 214 всероссийских сообществ, на чьих страницах публиковали, например, пропаганду незаконных идей и другой «черный» контент, - рассказали в пресс-службе правительства края.

Часто кибердобровольцы становятся членами закрытых групп, чтобы получить информацию, которая не выходит за пределы сообщества. Все, что удается выяснить, добровольцы передают в Роскомнадзор, краевую прокуратуру и УМВД. Например, если информация касается распространения наркотиков, то с ней работает специализированное управление.

Отметим, что киберволонтеры предотвратили попытки суицида. Они нашли записи девушки-подростка на страничке в сети о намерении совершить такой поступок, информацию передали в полицию. Правоохранители и психологи отработали этот случай, - сообщил Евгений Демин, председатель комитета по молодежной политике.

Сейчас участники движения «Корпус киберволонтеров» проходят обучение. Они осваивают методики поиска информации и тренируют стрессоустойчивость. В этом им помогают сотрудники правоохранительных органов, которые делятся с добровольцами профессиональными навыками.

ИСТОЧНИК KP.RU

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