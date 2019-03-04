2019-03-04T06:00:19+03:00
Происшествия

Комсомольчанин убил незнакомца, прорываясь в квартиру бывшей девушки

За это ближайшие 17 лет он проведет в тюрьме
Ольга КИВА
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Комсомольчанин убил незнакомца, прорываясь в квартиру бывшей девушкиКомсомольчанин убил незнакомца, прорываясь в квартиру бывшей девушкиФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Комсомольске-на-Амуре осудили горожанина за убийство человека из хулиганских побуждений. Дело было январским вечером. Фигурант пришел к бывшей девушке, звонил в дверь, но никто не открыл. Тогда парень попробовал пробраться к ее жилью, обратившись к обитателям соседней квартиры.

- Он позвонил в дверь, из помещения вышел незнакомый ему человек. Мужчина отказался пропускать подсудимого в общий тамбур и попытался закрыть перед ним дверь. Это очень не понравилось напористому ухажеру. Он достал нож и ударил им потерпевшего 43 раза. Парень методично бил в область шеи, груди и живота. Сосед умер на месте происшествия, - прокомментировали в пресс-службе прокуратуры края.

На суде фигурант признал свою вину частично. Суд учел это и приговорил молодого человека к 17 годам лишения свободы. Наказание осужденный будет отбывать в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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