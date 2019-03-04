2019-03-04T06:18:26+03:00
Экономика

ТОСам в Хабаровском крае предлагают 65 миллионов рублей

Получить деньги смогут победители конкурса проектов
Ольга КИВА
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ТОСам в Хабаровском крае предлагают 65 миллионов рублейТОСам в Хабаровском крае предлагают 65 миллионов рублейФото: Правительство Хабаровского края
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В Хабаровском крае пройдет конкурс среди ТОС, цель которого поиск хороших идей, решающих проблемы благоустройства. Кандидаты могут представить на суд жюри, например, решение по строительству детских и спортивных площадок, благоустройство территории, ремонт дворов, реконструкция памятников, восстановление скверов и колодцев, организация освещения и водоотведения, проведение праздничных мероприятий, кружков, организация различных досуговых секций и многое другое.

Как сообщили в пресс-службе правительства края, принимать проекты на конкурс среди ТОС начнут с 18 марта. Последний день приема заявок – 12 апреля. Призовой фонд составляет 65 миллионов рублей.

Документы на бумаге и в электронном виде принимают по адресу: Хабаровск, улица Пушкина, 23, кабинет 710. Рабочие дни - с понедельника по пятницу с 9:30 до 17:00. Подробная информация по телефонам: (4212) 35-20-37 и 30-16-28, на сайте комитета в разделе «Деятельность», вкладка «ТОС».

- Отметим, что за счет ТОС получается решать наиболее острые проблемы с привлечением краевых средств. Так, за последние три года в регионе провели шесть краевых конкурсов и распределили через них 110 миллионов рублей. Среди победителей 415 проектов ТОС, - отметил Евгений Слонский, председатель комитета по внутренней политике правительства края.

ИСТОЧНИК KP.RU

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